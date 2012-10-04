На торгах в четверг вероятно укрепление пары EUR/USD - эксперт

На валютных торгах в четверг, 4 октября, пара EUR/USD может укрепиться у отметки 1,3040, после возможен прорыв сопротивлений 1,2950 и 1,30, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, для пары GBP/USD все складывается не очень позитивно. Все три сектора продемонстрировали ослабление PMI от предыдущих уровней, только подталкивая Банк Англии к дополнительному смягчению. GBP/USD на торгах в четверг может немного укрепиться – до 1,6130.

USD/JPY продолжает ориентироваться на экономические показатели из США. В преддверии пятничного релиза по уровням занятости стоит обратить внимание на отчет по числу обращений за пособиями по безработице. Снижение показателя первичных обращений может подтолкнуть пару выше - к отметке 79,00.

На торгах в четверг в центре внимания инвесторов будет заседания двух центробанков, а также протокол прошлого заседания FOMC. От ЕЦБ рынок не ожидает изменений монетарной политики, однако очень важным станет выступление Драги. Чем дальше он зайдет в пессимизме и разговорах о дополнительном стимулировании, тем больше шансов у EUR/USD возобновить укрепление.