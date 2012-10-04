Минфин в 4 квартале погасит госдолг на 16,4 млрд грн

Министерство финансов Украины в четвертом квартале 2012 года планирует погасить государственные долги на 16,4 млрд грн, а привлечения в общий фонд планирует на уровне 6,9 млрд грн.

Об этом говорится в Плане управления государственным долгом, обнародованном на сайте Минфина.

“Учитывая фактические государственные заимствования в январе-сентябре 2012 года, в течение IV квартала 2012 г. общий объем поступлений по долговым операциям по общему фонду государственного бюджета Украины составит 6,9 млрд грн.... Учитывая фактические платежи по погашению и обслуживанию государственного долга в январе-сентябре 2012 года, в IV квартале объем платежей по погашению государственного долга ориентировочно составит 16,4 млрд грн”, - говорится в документе.

Минфин планирует, что ориентировочный показатель государственного долга на конец IV квартала должен составлять около 404,1 млрд грн. При этом объем внутреннего государственного долга составит 193,7 млрд грн, или 47,9%, а внешнего - 210,4 млрд грн, или 52,1%.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа 2012 года составил 491,879 млрд грн, или 61,539 млрд долл., в т.ч. прямой госдолг составил 390,840 млрд грн.

Согласно Государственному бюджету Украины, предельный размер государственного долга на 31 декабря 2012 года установлен на уровне 416,326 млрд долл. При этом, правительство может предоставить госгарантии на 68,8 млрд грн.