Межбанк: открытие торгов - 8,1470/8,1515 грн/долл.

В четверг, 4 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1470/8,1515 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2619/23, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5445/10,5520. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2951/53 (среда — 1,2879/81).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.