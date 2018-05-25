Состояние экономики Украины стабильное… критическое

Когда власть рассказывает о состоянии экономики Украины, создается впечатление, что либо она активно занялась успокоительным аутотренингом, либо экспериментирует на сознании общества. Если верно первое предположение, то явно это не идет ей на пользу, а если второе - то зря. Украинцы на своей "шкуре" (вернее, кошельке) прекрасно ощущают все прелести достижений, а посмотрев «ящик», да еще если повезет программу новостей, то сделать вывод могут совершенно самостоятельно, абстрагируясь от месседжей спикеров. Но глашатаи, видимо, сомневаются в умственных способностях «слушателей». Одни из свежих заявлений «верхов» свидетельство тому…

Лепят, творят, малюют...

На последнем заседании правительства премьер-министр Николай Азаров заявил, что в Украине на сегодняшний день сложилась устойчивая финансово-экономическая ситуация.

«За последние два года мы достигли достаточно серьезного прогресса в преодолении кризисных явлений в экономике, социальной сфере. Нам удалось стабилизировать финансово-экономическую ситуацию. Она сейчас в стране устойчивая. Есть экономический рост, несмотря на трудности. Есть позитивное сальдо нашего счета, и это является основой устойчивости нашей денежной единицы», - сказал Азаров.

Хочется напомнить премьеру, что, по данным Госстата, в Украине спад промышленного производства только в августе т.г. по сравнению с августом 2011-го ускорился почти до 5%.

По предварительным данным, дефицит внешней торговли Украины - главный лакмус состояние дел в стране - за 8 месяцев, по сравнению с прошлогодним показателем, увеличился в 1,6 раза — до 8,6 млрд долл.

Дефицит госбюджета против прошлогоднего показателя увеличился более чем в 3 раза - до 16,7 млрд грн.

Что касается гривни, то ее состояние в сентябре не на шутку взволновало население - котировки на межбанке снизились до сверх двухлетнего минимума - 8,19-8,21 грн/долл. Потом последовало незначительное укрепление (после жестких действий НБУ), но волотильность все равно присутствует. Да и разговоры о возможной девальвации не прекращаются.

Экс-министр финансов Виктор Пинзеник считает, что ослабление гривни в сентябре является прогнозируемым из-за проводимой властью экономической политики в стране.

«Ничего необычного и неожиданного не происходит… Идет скрытая девальвация», - сказал он. Власть всячески старается скрыть проблему, из-за чего пытается ограничить обменные операции и инициирует законодательные инициативы относительно обязательной продажи валютной выручки и сроков ее возврата, «но это борьба с последствиями, которая не устраняет причины – внешних платежных дисбалансов (в твердой валюте)», - уточнил экс-министр.

Говорит о финансовых победах и Нацбанк. Директор Департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка НБУ Сергей Кораблин заявил, что за 9 месяцев чистый приток валюты в Украину составил около 10 млрд долл. А это, по его словам, является дополнительным фактором стабильности курса гривни.

«За 9 месяцев чистый приток валюты в страну составил приблизительно 10 млрд долл. Это чистый приток. В страну приходит иностранная валюту, - сказал С.Кораблин. - Второе, в экономике наблюдается рост, инфляция нулевая. За восемь месяцев у нас сводный платежный баланс - плюс 300 млн долл. Объективных причин для девальвации я не вижу, их нет».

Между тем, добавил, что «за прошлый год чистый приток иностранной валюты составил около 17 млрд долл. Это чистый приток. Четыре года назад валюта действительно уходила из страны, тогда действительно были риски».

Ну если 10 млрд лучше, чем 17, то это, конечно, достижение, это – не отток. Тут всплывает в памяти одна закономерность, что в период выборов вывод денег за границу - вполне традиционное поведение бизнеса - лучше вывести, чем отберут...

И еще несколько цифр, которые демонстрируют «стабильности»: по предварительным данным НБУ, за 8 месяцев т.г. положительное сальдо платежного баланса сократилось до 0,304 млрд долл. с 2,119 млрд долл. годом ранее. Дефицит текущего счета увеличился в 1,7 раза - до 8,2 млрд долл. Профицит капитального и финансового счета вырос на 22% - до 8,5 млрд долл., в том числе сальдо прямых инвестиций сократилось на 7% - до 4,3 млрд долл.

Аналитик «Эрсте Банка» Марьян Заблоцкий считает, что дефицит платежного баланса к концу года может достичь 5 млрд долл.

Кто подаст?

Кроме приостановки сотрудничества с МВФ, что является негативным сигналом для инвесторов, смены ориентиров во внешней политике в сторону Востока (на что критически отреагировал ЕС), из рук вон плохой конъюнктуры на глобальном рынке (Международный валютный фонд собирается снизить прогноз мирового роста на фоне долгового кризиса еврозоны и «бюджетного обрыва» в США), отрицательно сказывается на экономике Украины и газовая «петля». А в перспективе - дальнейшее повышение стоимости топлива, что, кстати, признает и глава украинского правительства.

«Сейчас в США и Европейском Союзе предпринимаются очень серьезные усилия. Федеральная резервная система огласила о третьей фазе смягчения, в процессе которой почти 1,5 триллиона долларов вольется в американскую экономику. И как пороговая планка, примерно 45 млрд будет направляться на выкуп ипотечных инвестиционных ценных бумаг. Европейский Центробанк принял целый ряд решений, которые будут способствовать определенному вливанию ликвидности в экономику Европейского Союза. А как на нас это отзовется? Отзовется достаточно просто. Ростом цен на энергоносители, прежде всего. Потому что дешевеющий доллар, естественно, будет поднимать уровень цен на нефть, а соответственно, и цены на газ», - сказал Азаров.

Что это означает, не трудно догадаться - снова встает вопрос, где брать деньги? Правительство нуждается в дополнительных заимствованиях для погашения внутренних долгов, финансирования дефицита бюджета, а также выплат по внешним долгам в 2013 году, отмечает главный экономист Dragon Capital Елена Белан. Она прогнозирует, что валовой внешний долг Украины к концу года может вырасти до 76-77% ВВП (в еврозоне по законодательству, госдолг не должен превышать 60% ВВП).

"Статистические данные подтвердили, что промышленность находится в стадии стагнации. Это дает основания говорить, что реальный рост ВВП в III квартале будет в лучшем случае около нуля», - подчеркивает руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен.

Так что же считает власть стабильностью? Рекомендую этот термин применять в отношении частных денежных переводов из-за рубежа. Их объем во втором квартале 2012 года составил 1,8 млрд долл. - 4% ВВП. И это только официальные данные. Думаю, по неформальным каналам сумма исчисляется в несколько раз больше. Может, Украину спасут ее граждане, которые, отчаявшись заработать на жизнь в родном отечестве, улучшают свое финансовое положение в загибающейся от кризиса Европе. А оставшимся трудиться на своей земле придется и дальше слушать, что состояние экономики Украины стабильное. Хотя, следуя медицинским параметрам, стоит добавить критическое.

Елена Быстрицкая (УНИАН)

Читайте также: Украина строит крутую пираМММиду...