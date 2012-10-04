Столичные налогоплательщики увеличили перечисление в сводный бюджет

Столичные налогоплательщики в январе-сентябре 2012 года перечислили в сводный бюджет 23,564 млрд грн налогов и сборов, что на 29% или на 4,885 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ) в г.Киев.

В государственный бюджет за отчетный период перечислено 17,545 млрд грн налогов, контролируемых ГНСУ в г.Киев, что на 27,3% больше, чем в январе-сентябре 2011 года. В госбюджет дополнительно поступило 3,763 млрд грн.

В частности, на 30% выросли поступления по НДС, на 32% - по налогу на прибыль. Поступления от налога с доходов физлиц в январе-сентябре т.г. выросли на 19,3%, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, и составили 7,621 млрд грн (+1,232 млрд грн).

«С начала года в бюджет Киева налогоплательщики уплатили более 6 млрд грн, что на 1,121 млрд грн, или на 23% больше, по сравнению с прошлым годом», - отметила председатель ГНСУ в г.Киев Ирина Носачева.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Украины в январе-сентябре 2012 года перечислила в сводный бюджет 211,4 млрд гривень, что на 17,5 млрд гривень больше, чем за аналогичный период 2011 года.