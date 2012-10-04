На межбанке торги закрылись снижением котировок

В четверг, 4 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1470/8,1515, к 12:00 цены повысились до 8,1490/8,1520. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 8,1450/8,1490 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2619/23, к 12:00 цены упали до 0,2616/20. К закрытию торгов цены повысились до 0,2617/21. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,1001 (-0.0449).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2905/1,2965. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5445/10,5520, к 12:00 цены ушли вниз 10,5380/10,5460. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на следующих значениях -10,5375/10,5470.