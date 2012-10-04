Индекс инвестпривлекательности Украины достиг минимума

В третьем квартале 2012 года инвесторы оценили бизнес-климат страны и условия ведения бизнеса на 2.14 баллов (из пяти возможных), что является самым низким показателем за всю историю исследования - с 2008 года.

Об этом свидетельствуют обнародованные Европейский Бизнес Ассоциацией результаты 17 волны индекса инвестиционной привлекательности Украины - независимого опроса первых лиц компаний-членов ассоциации. В опросе приняли участие 103 респондента.

В ассоциации отмечают, что доверие бизнеса к экономике Украины снизилось даже по сравнению с предыдущим кварталом этого года - на 0.5 баллов. При этом основные проблемы, которые повлияли на негативные оценки респондентов, остались неизменными - фискальное давление, коррупция, нестабильная политическая ситуация накануне выборов. В то же время, некоторые улучшения имели место в таможенной сфере: произошло упрощение таможенных процедур, и, соответственно, условий внешней торговли. «К сожалению, на фоне общей нестабильности, характерной для Украины перед выборами, пока это единственный положительный сдвиг. 70% опрошенных отметили, что никаких изменений к лучшему не произошло», - говорится в сообщении ЕБА.

«Индекс инвестиционной привлекательности ЕБА является индикатором, который базируется на восприятии экономических реалий более 100 ведущих украинских и международных компаний. Показатели индекса свидетельствуют об отсутствии развития (или даже незначительном ухудшении) состояния бизнес-климата. Более тревожным является тот факт, что согласно полученным результатам, надежды на улучшение ситуации в ближайшее время вряд ли оправдаются. Такие негативные ожидания, естественно влияют на решения бизнеса относительно стратегий рекрутинга и инвестиций. Все это, вместе с парламентскими выборами, которые состоятся в конце октября, должно предоставить власти стимул к поиску альтернативных и эффективных подходов в реализации экономических реформ, чтобы улучшить бизнес-среду» - отметил руководящий партнер компании «Эрнст энд Янг» в Украине Алексей Кредисов.

По его словам, среди наиболее проблемных вопросов все еще остаются: необоснованное налоговое давление, распространение коррупции и бюрократии, неравные условия ведения бизнеса и конфликты интересов, а также несовершенная судебная система.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), неправительственная организация, объединяющая около 900 европейских, международных и отечественных компаний, работающих в Украине.

ЕБА была создана в 1999 году. Инициатором ее создания была Европейская комиссия, которая заинтересована в поддержке европейского бизнеса в Украине и налаживании двусторонних отношений Украина-ЕС. Принимая во внимание приоритеты Украины относительно евроинтеграции, основной целью деятельности Ассоциации является налаживание отношений европейского бизнеса с представителями власти в Украине для сотрудничества относительно создания благоприятных условий ведения бизнеса и привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику государства.

Оценка индекса инвестиционной привлекательности Украины проводится ЕБА при поддержке исследовательской компании InMind. Индекс рассчитывается на основе регулярного мониторинга оценок инвестиционного климата Украины первыми лицами компаний-членов ассоциации.