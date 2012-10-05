Евро поднялся на решениях ЕЦБ и заявлениях Драги

Курс евро к доллару вырос на торгах в четверг, 4 октября, на фоне монетарных решений европейского Центробанка и заявлений главы регулятора Марио Драги.

К закрытию сессии евро подорожал к доллару до 1,3018 доллара за евро против 1,2905 доллара за евро к концу предыдущей торговой сессии.

К японской валюте доллар практически не изменился, составив 78,50 иены за доллар против 78,49 иены за доллар на закрытии торгов среды.

Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США уменьшился до 79,37 пункта с 79,96 пункта днем ранее.

По итогам очередного заседания ЕЦБ принял решение сохранить без изменения текущие параметры монетарной политики, в частности, базовую процентную ставку на уровне 0,75%. При этом Драги заявил, что регулятор готов поддержать экономику любого государства еврозоны, обратившегося за финансовой помощью, путем выкупа гособлигаций в обмен на проведение структурных реформ.

"Драги дал понять, что выкуп гособлигаций может начаться в любое время, как только страны еврозоны обратятся за помощью. Будем честны, речь прежде всего об Испании", - считает валютный аналитик DailyFX Крис Веккио.

Более существенное снижение курса доллара ограничили макроэкономические данные из США. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 29 сентября, увеличилось на 4 тысячи, составив 367 тысяч. Аналитики при этом полагали, что число заявок выросло на 11 тысяч.

По данным министерства торговли США, объем промышленных заказов в стране в августе по сравнению с июлем сократился на 5,2%, в то время как эксперты прогнозировали снижение на 5,9%, передает РИА "Новости".