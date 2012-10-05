Кипр обратился в Евросоюз за финансовой помощью на 15 млрд евро

Власти Кипра обратились к Евросоюзу с просьбой о финансовой помощи в размере 14,9 млрд евро, сообщает Associated Press со ссылкой на источники в деловых кругах. По их словам, около 5 млрд евро Министерство финансов страны собирается потратить на рекапитализацию банков. Остальные 10 млрд евро пойдут на выполнение бюджетных обязательств Кипра.

Кипр в июне этого года уже обращался за помощью к Евросоюзу. Причиной кризиса стала тесная связь экономики Кипра с Грецией.