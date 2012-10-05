На торгах в пятницу пара EUR/USD подойдет к уровню 1,31 - эксперт

На валютных торгах в пятницу, 5 октября, пара EUR/USD будет нацелена на отметку 1,31, GBP/USD устремится в район 1,6230, а USD/JPY все же пробьет уровень 79,00 и направится к 79,20, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Ключевым событием пятницы станет релиз данных по уровню занятости в США. Предварительные индикаторы дают достаточно противоречивую картину: компонент занятости ISM в обрабатывающей промышленности, показатель ADP, данные Challenger, а также индексы потребительского доверия обещают более высокие темпы прироста, то есть, выше прогнозируемых 128 тысяч. В таком случае, возможно ралли рискованных активов и укрепление USD в парах с валютами-убежищами.