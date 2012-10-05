Межбанк: открытие торгов - 8,1400/8,1490 грн/долл.
11:03, 05 октября 2012Финансы
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В пятницу, 5 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,1400/8,1490 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2626/30, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5820/10,5955. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2997/99 (четверг — 1,2951/53).
В четверг Нацбанк на рынок не выходил.
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