Межбанк: открытие торгов - 8,1400/8,1490 грн/долл.

В пятницу, 5 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,1400/8,1490 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2626/30, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5820/10,5955. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2997/99 (четверг — 1,2951/53).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.