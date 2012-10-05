НБУ назначил директором департамента финмониторинга Смахтину (ИНГ Банк Украина)

Директором департамента финансового мониторинга Национального банка Украины (НБУ) 28 сентября 2012 года назначена Лада Смахтина, сообщается на сайте регулятора.

Должность оставалась вакантной с конца августа т.г., когда был уволен Алексей Бережной.

Л.Смахтина с 1999 года работала в Нацбанке, а с 2008 года — в “ИНГ Банк Украина”.