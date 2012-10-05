НБУ назначил директором департамента финмониторинга Смахтину (ИНГ Банк Украина)
12:21, 05 октября 2012Финансы
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Директором департамента финансового мониторинга Национального банка Украины (НБУ) 28 сентября 2012 года назначена Лада Смахтина, сообщается на сайте регулятора.
Должность оставалась вакантной с конца августа т.г., когда был уволен Алексей Бережной.
Л.Смахтина с 1999 года работала в Нацбанке, а с 2008 года — в “ИНГ Банк Украина”.
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