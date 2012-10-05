Золотовалютные резервы НБУ сократились до 29,3 млрд долл.

Золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255 млрд долл. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В том числе, резервы в иностранной валюте сократились на 3% - до 27,268 млрд долл., в золоте — выросли на 6%, до 1,978 млрд долл.

За январь-сентябрь резервы снизились на 8%, или на 2,540 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

Ранее руководитель группы советников председателя НБУ Валерий Литвицкий заявлял, что сальдо интервенций регулятора на валютном межбанке за сентябрь т.г. - отрицательное, при этом не уточнил его объем.