НБУ обновил порядок контроля банков за внешнеэкономическими операциями

Национальный банк Украины (НБУ) обновил порядок контроля банков за экспортными и импортными операциями.

Как сообщается на сайте Нацбанка, изменения в Инструкцию о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями внесены постановлением НБУ от 31 августа 2012 г. № 364 (постановление вступает в силу с 5 октября 2012 года).

“Утвержденные Национальным банком Украины изменения позволяют банкам снимать с контроля экспортные, импортные операции резидентов при оформлении таможенных деклараций (ТД) как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа”, - говорится в сообщении.

В частности, установлено общее правило, согласно которому банки смогут снимать с контроля внешнеторговые операции резидентов только на основании информации об этих операциях в реестрах таможенных деклараций. Для этого нет необходимости предъявлять клиентам оригиналы этих деклараций (независимо от оформления таможенных деклараций на бумажном носителе или в форме электронных документов). Если информации о таких операциях в соответствующих реестрах нет, то банки смогут снимать с контроля операции на основании письменных сообщений таможенных органов и заверенных копий таможенных деклараций.