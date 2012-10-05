Крым получит 1,5 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций

В рамках III Черноморского экономического форума в Ялте планируется подписание меморандума между Советом министров АРК и Crimean Venture Company ("Краймиан Венче Кампани") английского финансиста Нила Смита, согласно которому на территории полуострова будут реализованы инвестиционные проекты на сумму более 1,5 миллиардов долларов. Соответствующий документ подпишут господин Нил Смит и Председатель Совета Министров АРК Анатолий Могилев в Ливадийском дворце.

Согласно документу, стороны развивают и совершенствуют сотрудничество с целью реализации проектов в следующих сферах: строительство морского порта и нового аэропорта, а также всей необходимой производственной и логистической инфраструктуры, строительство и развитие железной и автомобильных дорог, развитие туризма, отдыха, рекреации в юго- восточном регионе Крыма, управление недвижимостью, развитие сельского хозяйства, обеспечение функционирования мелиоративных систем и всех необходимых производственных и логистических комплексов, а также переработка и утилизация отходов на севере полуострова.

Для реализации сотрудничества в указанных сферах, Совет министров АРК будет содействовать в создании благоприятного инвестиционного климата в АРК, упростит процедуры получения документов, необходимых для осуществления инвестиционной деятельности; передаст частному партнеру объекты и обеспечит возможность использования земельных участков в рамках государственно-частного партнерства.

В свою очередь, Crimean Venture Company («Краймиан Венче Кампани») обязуется: предоставить проекты развития; привлечь консультантов и экспертов для проведения исследовательских работ; привлечь финансовые инвестиции в строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры Автономной Республики Крым.

«Crimean Venture Company LLC (CVC) станет каналом привлечения серьезных инвестиций в АР Крым, в партнерстве с правительством Республики мы сконцентрируемся на развитии промышленного, сельскохозяйственного и туристического секторов экономики полуострова. В течение последующих десяти лет наша компания и ее партнеры планируют инвестировать 1,5 миллиарда долларов в Крым, фокусируясь на раскрытии экономического потенциала юго-востока и севера полуострова - регионов, которые в настоящее время не имеют необходимых ресурсов для процветания», - заявил Нил Смит, английский финансист, основатель Crimean Venture Company.

III Черноморский экономический форум на тему «Увеличение конкурентоспособности Черноморского региона: координация действий и совместные проекты» состоится 4-5 октября в Ливадийском дворце в Ялте. Во время форума ведущие эксперты, государственные деятели и представители бизнеса обсудят экономические возможности и перспективы Черноморского региона.

Как сообщал УНИАН, Нил Смит является выпускником Кембриджского университета. До 2004 руководил Альтернативными инвестициями в Morley Fund Management в Лондоне, где инвестировал более $6 млрд основного капитала с общим риском в более $30 млрд. Затем заинтересовался инвестиционными проектами в СНГ, и открыл в Москве бизнес по управлению инвестициями. С 2004 по 2007 Нил покупает портфель недвижимости в России в $ 300 млн.

В период кризиса был влиятельным кредитором, активно финансировал российские предприятия. Покупает несколько проблемных компаний, реорганизует и возвращает на докризисные позиции.

Наиболее значительным активом Нила является Eastern Beverage Company, один из крупнейших производителей спиртных напитков Восточной Европы; TIS, завод полимерных материалов и оцинковки стали в Московской обл.; Портфель недвижимости и сельхозактивов.