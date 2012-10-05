Цена золота на торгах в пятницу достигла годового максимума - эксперт

Золото на спотовом рынке в пятницу, 5 октября, достигло годового максимума - 1795,78 долл./тр. унция, после чего начало внутридневную коррекцию. По состоянию на 14:00 EET, цена драгоценного металла составила 1779,88 долл./тр. унция, сообщают в компании Weltrade.

По данным компании, фьючерсные контракты на золото на октябрь на бирже СОМЕХ находятся на отметке 1788,80 долл./тр. унция, на декабрь – на 1793.7 долл./тр. унция. Так называемые «утренние» цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 5 октября зафиксированы на уровне 1790,00 долл./тр. унция против «вечерних» 1791.75 долл./тр. унция в четверг, 4 октября.

Золото на мировом рынке в пятницу укрепилось в цене, как отмечают эксперты аналитического отдела компании Weltrade, после того, как стало известно, что министр экономики Испании Луис де Гиндос заявил, что государству не требуется предоставление международной помощи. Кроме того, представитель МВФ сообщил, что Испания не обращалась за помощью в фонд, и фонд не рассматривал ни размеры помощи, ни потенциал участия в финансировании Испании совместно с другими потенциальными кредиторами. Кроме того, позитива рынку добавила информация председателя ЕЦБ Марио Драги о том, что программа выкупа облигаций стран аутсайдеров готова, и будет применяться в необходимый момент.

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине, по состоянию на 14:00 ЕЕТ, составила 483,01 грн. за 1 гр, что больше на 0,957% относительно показателя предыдущей торговой сессии.