НБУ наделен полномочиями контроля платежных систем

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном банке Украины» относительно организации наличного денежного обращения».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 сентября приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном банке Украины» относительно организации наличного денежного обращения».

Законом предусмотрено, что НБУ будет осуществлять надзор за платежными системами в соответствии с законодательством и ведением реестра платежных систем, их членов/участников.

К полномочиям Национального банка Украины относятся осуществление организации наличного денежного обращения, установление ограничений относительно использования систем защиты, платежных признаков и воспроизведения элементов дизайна банкнот и монет, а также правил выпуска обработки, изъятия из обращения и уничтожения наличности.

Кроме того, по закону, банкнотно-монетный двор НБУ будет заниматься изготовлением орденов, медалей, нагрудных знаков к почетным званиям Украины, нагрудных знаков лауреатов государственных премий Украины и президентских отличий, а также документов, удостоверяющих награждение ими.

Законом установлено, что председатель НБУ имеет заместителей, количественный состав которых определяется им по согласованию с Советом Национального банка. Председатель Национального банка назначает и увольняет заместителей по согласованию с Советом Национального банка.