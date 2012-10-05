Межбанк пятницы: закрытие торгов - 8,1100/8,1250 грн/долл.

В пятницу, 5 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1400/8,1490, к 12:00 цены снизились 8,1290/8,1360. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума 8,1100/8,1250 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2626/30, к 12:00 цены понизились 0,2624/29. К закрытию торгов цены достигли низа 0,2618/23. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,9799 (-0,1202).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2995/1,3030. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5820/10,5955, к 12:00 цены ушли вниз 10,5715/10,5845. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5460/10,5695.