Председатель НБУ сможет сам определять количество своих заместителей

Председатель Национального банка Украины (НБУ) имеет право самостоятельно определять количественный и персональный состав своих заместителей.

Это предусмотрено Законом «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном банке Украины», который был принят Верховной Радой 19 сентября и подписан Президентом Украины Виктором Януковичем 5 октября 2012 года.

"Глава Национального банка имеет заместителей, количественный и персональный состав которых определяется им по согласованию с Советом Нацбанка", - говорится в документе.

Изменения вступят в силу со дня официального обнародования закона.

Согласно Закону «О Национальном банке Украины» в ныне действующей редакции, глава НБУ имеет четырех заместителей, в том числе одного первого, которые назначаются и увольняются им по согласованию с Советом Нацбанка, а в состав правления НБУ входят 11 человек: председатель НБУ, его заместители и руководители структурных подразделений Нацбанка.

В подписанном в пятницу, 5 октября, Президентом законе также расширяется перечень полномочий регулятора. Так, законодательно закрепляется право НБУ осуществлять надзор за платежными системами и вести их Реестр, организовывать налично-денежный оборот, устанавливать ограничения на использование систем защиты, платежных признаков и воспроизведение элементов дизайна банкнот и монет.

Напомним, что на сегодняшний день председателем Национального банка Украины является Сергей Арбузов.