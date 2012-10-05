В Беларуси золотовалютные резервы сокращаются третий месяц подряд

Минск. Золотовалютные резервы Беларуси в определении МВФ сократились в сентябре на 15,2 млн долл. и на 1 октября 2012 года составили 8 млрд 126 млн долл.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном банке Беларуси.

При этом в национальном определении уровень золотовалютных резервов Беларуси в сентябре, напротив, увеличился на 70,5 млн долл. и на 1 октября 2012 года составил 8 млрд 829 млн долл. США в эквиваленте.

«На объем золотовалютных резервов оказало влияние погашение в полном объеме внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте Национальным банком и правительством, которое было компенсировано ростом цены на золото на международном рынке драгоценных металлов», - отметили в Нацбанке Беларуси.

Как отмечается в сообщении Нацбанка Беларуси, в отличие от национальной методики определения резервов, методика исчисления МВФ отличается тем, что при подсчете размера ЗВР учитываются только монетарное золото и валютные резервы в свободно конвертируемых валютах иностранных государств.

Справка УНИАН. В августе объем ЗВР в Беларуси снизился на 106,3 млн долл., в июле – на 82 млн долл. Последним месяцем, когда отмечался рост резервов, был июнь нынешнего года, когда ЗВР выросли на 291 млн долл.

В целом с начала 2012 года золотовалютные резервы Беларуси выросли на 210,1 млн долл., или на 2,6%.