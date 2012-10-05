АМК разрешил физлицу купить контрольний пакет банка «Киевская Русь»

Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил разрешение физическому лицу на покупку контрольного пакета акций банка "Киевская Русь" (г. Киев). Об этом сообщает пресс-служба АМК.

"Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины на покупку акций ПАО "Банк "Киевская Русь", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента", – сказано в сообщении.

Справка УНИАН. АБ «Киевская Русь» (г. Киев) зарегистрирован Национальным банком Украины в июне 1996 года. На сегодняшний день входит во вторую группу банков по размеру активов по классификации НБУ.

Активы банка на 1 июля 2012 г. составляли 5,435 млрд грн, обязательства – 4,934 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 3,332 млрд грн, размер собственного капитала – до 501,36 млн грн, уставный капитал – 416,08 млн грн.

Чистая прибыль банка «Киевская Русь» в январе-июне 2012 г. составила 1,099 млн грн.

На 1 апреля 2012 г. 39,97% акций ПАО «Банк «Киевская Русь» владела Sharp Arrow Holdings Limited (Кипр), а 10,13% акций банка напрямую и 39,59% опосредованно владел Виктор Братко, ООО «Инвестиционная группа «Базус», прямое участие, – 19,46%.