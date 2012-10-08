Премьер-министр Великобритании угрожает ветированием нового бюджета ЕС

Премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон заявил, что «в случае необходимости» наложит вето на новый бюджет Европейского Союза (на 2014-2020 годы), который начали обсуждать лидеры европейских стран.

По словам британского премьера, в долгосрочной перспективе Евросоюз должен иметь два разных бюджета: один для стран еврозоны и один для тех стран, которые, как Великобритания, не используют евро.

В прошлом году Кэмерон наложил вето на соглашение Евросоюза, которое координировало бюджетную политику стран ЕС и вводило штрафы для тех стран, которые будут нарушать бюджетную дисциплину, передает Газета.RU.