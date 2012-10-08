Пара EUR/USD на текущей неделе не поднимется выше отметки 1,35 - эксперт

Американский доллар на текущей неделе, 8-12 октября, будет во многом зависеть от динамики фондовых индексов и общего новостного фона, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, инвесторы позитивно восприняли готовность ЕЦБ в любой момент оказать поддержку правительствам проблемных стран еврозоны в рамках заявленной ранее программы Прямых монетарных операций.

Если данные по рынку труда из США, которые были опубликованы 5 октября, не окажут существенного влияния на настроения участников валютного рынка, то на этом фоне, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, пара EUR/USD может протестировать уровень сопротивления 1,3180. В случае его преодоления целью движения станет 1,35. А вот двинуться еще выше без улучшения макроэкономической статистики европейской валюте пока будет не под силу.

Британский фунт продолжит сохранять высокую корреляцию с евровалютой против доллара. Однако, после того как последние данные относительно экономики Великобритании вновь просигнализировали о замедлении темпов восстановления, движение пары GBP/USD вверх может носить очень неуверенный характер. Серьезным уровнем сопротивления может стать отметка 1,6360. Тем не менее, оказать поддержку британцу могут данные по промышленному производству, запланированные к выходу 9 октября.

Динамика пары USD/JPY в отсутствие важных новостей и событий будет в основном определяться склонностью к риску. С точки зрения технического анализа преодоление сопротивления 78,70 может двинуть котировки к отметке 79,10. И, наоборот, пробитие поддержки 78,10 направит цены к 77,50.