Межбанк открылся обвалом котировок
10:38, 08 октября 2012Финансы
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В понедельник, 8 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,1100/8,1300 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2609/15, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5250/10,5530. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2983/85 (пятница – 1,2997/99).
В пятницу, 6 октября, Нацбанк на рынок не выходил.
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