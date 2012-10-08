Торги на межбанке в понедельник открылись падением котировок

В понедельник, 8 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,1100/8,1300 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2609/15, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5250/10,5530. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2983/85 (пятница – 1,2997/99).

В пятницу, 6 октября, Нацбанк на рынок не выходил.