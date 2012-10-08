Fitch снизило прогноз роста ВВП Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует замедление роста валового внутреннего продукта Украины с 5,2% в 2011 году до 0,5% в 2012 году и слабый рост в 3,1% в 2013 году. Об этом говорится в комментарии Fitch, переданном агентству УНИАН.

Рейтинговое агентство отмечает, что мировые макроэкономические тенденции в значительной мере влияют на темпы роста кредитования в стране, наряду с отдельными административными решениями Нацбанка, которые в большей степени носят тактический, краткосрочный характер.

«Замедление роста экономики, что мы сейчас наблюдаем в ряде стран еврозоны и региона СНГ, в том числе и на Украине, - так Fitch прогнозирует снижение роста ВВП на Украине с 5,2% в 2011 году до 0,5% в 2012 году и только умеренный рост в 3,1% в 2013 году - как правило, имеет аналогичный эффект на темпы кредитования. Таким образом, следует учитывать оба фактора», - говорят в Fitch.

Как сообщал ранее УНИАН, в мае 2012 года Fitch Ratings ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2012 году до 1,6% с 4%, согласно прогнозу, озвученному в октябре 2011 года.

Кабинет министров Украины на заседании 12 сентября утвердил проект закона Украины «О государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%.

Председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов считает правительственный прогноз роста ВВП Украины в 2013 году на уровне 4,5% оптимистическим.

По данным Государственной службы статистики Украины, рост ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года составил 2%, во II квартале - 3%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

Рост реального ВВП за 2011 год, по данным Госстата, составил 5,2%.