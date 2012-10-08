Доля проблемных кредитов в портфелях украинских банков cоставляет 45-50% - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что пока украинским банкам не удалось добиться заметного прогресса в сокращении объемов проблемных кредитов, доля которых в портфеле банков остается на уровне 45-50%.

Об этом говорится в комментарии Fitch, переданном агентству УНИАН.

«По нашим наблюдениям, банки пока показали незначительный прогресс в данном аспекте и общий уровень проблемных кредитов, по нашей оценке, составляет в среднем 45-50% от суммы кредитов на балансах банков, включая 20% «неработающих» кредитов и 25-30% «потенциально проблемных» кредитов, которые зачастую были реструктуризированы со значительной рассрочкой платежей и их возвратность нередко вызывает сомнения», - говорят в Fitch.

В рейтинговом агентстве отмечают, что списания проблемных кредитов пока были несущественными, хотя у банков есть такая возможность с учетом имеющихся резервов.

По мнению Fitch, для эффективного управления проблемной задолженностью банками требуется соответствующая инфраструктура – наличие соответствующих подразделений в организационной структуре банков или независимых профессиональных участников рынка, занимающихся сбором долгов. «Пока эти механизмы, по нашему мнению, недостаточно задействованы. Также следует отметить, что взыскание и реализация залогов по-прежнему остается достаточно сложным и длительным процессом, что также замедляет темпы снижения уровней проблемных активов в секторе», - отмечают в Fitch.

Как сообщал ранее УНИАН, по данным Fitch Ratings, на середину мая 2012 года уровень потенциально проблемных и реструктуризированных кредитов на конец 2011 года составлял 46%, против 57% на конец 2010 г.

Справка УНИАН. По данным Национального банка Украины, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков с начала 2012 года сократился на 3,4% (на 2,68 млрд грн) и на 1 сентября составил 76,614 млрд грн.