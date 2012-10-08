Эксперты: инфляция в сентябре определялась усилением админконтроля за ценами перед выборами

Динамика индекса потребительских цен (ИПЦ) в сентябре определялась усилением административного контроля за ценами в предвыборный период, говорится в аналитическом обзоре, подготовленном аналитиками «ИНГ Банк Украина».

В обзоре указывается, что индекс потребительских цен в сентябре после четырех месяцев дефляции наконец вернулся в позитивную плоскость (0,1% к предыдущему месяцу). Тем не менее, показатель по-прежнему остается ниже как консенсус-прогноза, так и прогноза аналитиков «ИНГ Банк Украина» на уровне 0,5%. При этом в годовом выражении рост ИПЦ остается нулевым. Цены практически во всех группах товаров и услуг либо остались на прежнем уровне, либо демонстрировали колебания в диапазоне от -0,1% до 0,1%, свидетельствуя об отсутствии устойчивых тенденций роста.

«По нашему мнению, подобная динамика ИПЦ, а также расхождение между консенсус-прогнозами, вызвана ужесточением административного контроля за ценами в предвыборный период и нежеланием правительства повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги» - говорят в банке.

Аналитики «ИНГ Банка Украина» считают, что по итогам октября показатель инфляции останется относительно неизменным из-за влияния предвыборного фактора. «Тем не менее, в ноябре-декабре, после ослабления мер административного контроля, мы ожидаем ускорения роста цен. Мы подтверждаем наш прогноз по ИПЦ на конец года на уровне 4,7%», - говорится в обзоре банка.

Как сообщал УНИАН, в Украине в сентябре 2012 года по сравнению с августом 2012 года потребительские цены выросли на 0,1%, против сентября 2011 года цены не изменились.

Инфляция в январе-сентябре 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 0,8%, с начала 2012 г. (сентябрь 2012 года к декабрю 2011 года) – дефляция 0,3%.

В сентябре 2011 года инфляция составила 0,1%, при этом к аналогичному месяцу 2010 года цены выросли на 5,9%, а по результатам января-сентября прошлого года рост цен составил 4,2%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.