Азаров: "Доллар не прыгнет никуда"

Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозирует стабильный курс гривни.

Об этом он заявил во время прямой телефонной линии читателям газеты «Комсомольская правда в Украине».

«Доллар не прыгнет никуда. Заложена стабильность курса, и эта стабильность определяется, прежде всего, валютными резервами Национального банка, а они у нас стабильны. Они определяются тем, что страна больше получает валюты или больше теряет. У нас плюсовое сальдо, оно небольшое, но плюсовое», - отметил Н.Азаров.

Читайте также: Состояние экономики Украины стабильное… критическое

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255 млрд долл.

В том числе резервы в иностранной валюте сократились на 3% - до 27,268 млрд долл., в золоте — выросли на 6%, до 1,978 млрд долл.

За январь-сентябрь резервы снизились на 8%, или на 2,540 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

В Украине спад промышленного производства в августе 2012 года по сравнению с августом 2011 года составил 4,7%.

20 сентября Н. Азаров сообщил, что правительство Украины прогнозирует в 2013 году средний курс гривни к доллару на уровне 8,11-8,2 грн/долл., и этот прогноз был использован для подготовки проекта государственного бюджета Украины на следующий год.