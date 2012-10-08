Азаров уверяет, что хранит свои сбережения в гривне

Премьер-министр Украины Николай Азаров хранит свои сбережения в гривне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время прямой линии с читателями газеты «Комсомольская правда в Украине».

«Я хранил и храню свои сбережения в гривне, поскольку вклады в гривне имеют самые высокие проценты. Они на порядок выше, чем инфляция», - сказал Н.Азаров

Он подчеркнул, что курс останется стабильным после выборов в Верховную Раду.