Азаров считает ставки по депозитам слишком высокими

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что процентные ставки по депозитам в гривне слишком высокие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время прямой линии с читателями газеты «Комсомольская правда в Украине».

«Гривневые вклады имеют высокие проценты. Я считаю, что в данной ситуации они слишком высоки. На мой взгляд, не должно быть таких процентных ставок по депозитам (гривны - УНИАН)», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что такая ситуация уменьшает возможности банков кредитовать реальный сектор экономики.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 5 октября, ставки по депозитам в национальной валюте физических лиц по гривневым вкладам на срок: три месяца составили 17,89%; шесть месяцев - 19,07%, девять месяцев - 18,8%, 12 месяцев - 19,15%.

Ставки по депозитам в долларах на срок три, шесть, девять и двенадцать месяцев, соответственно, составили 5,7%, 7,01%, 7,52% и 8,08%.

Справка УНИАН. «Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц» (UIRD) начал рассчитываться с 18 мая 2011 года. В список банков, которые объявляют ставки, входит 20 крупнейших банков. Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по «классическому» депозиту для стандартных сумм на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в украинской гривне, долларах США и евро.