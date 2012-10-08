Закрытие межбанка: доллар - 8,12/8,12 грн, евро - 10,51/10,53 грн

В понедельник, 8 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ’е (в США празднуют День Колумба, в связи с чем торги по доллару возможны только расчетами ТОМ) котировками 8,1100/8,1300, к 12:00 цены снизились - 8,1150/8,1210. К закрытию торгов цены установились на уровне 8,1220/8,1290 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2609/15, к 12:00 цены понизились - 0,2608/12. К закрытию торгов цены повысились - 0,2609/15. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1674 (+0,2974).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2940/1,3035.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5250/10,5530, к 12:00 цены ушли вниз - 10,5215/10,5335. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5175/10,5305.