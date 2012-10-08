Европейские лоббисты боятся конкуренции со стороны Украины - эксперты

Заявления о рекордном падении инвестиционной привлекательности Украины является попыткой политиков Евросоюза на фоне ухудшения экономической ситуации удержать деньги местных компаний в Европе и не допустить инвестирования в развивающиеся рынки

К такому мнению пришли ведущие эксперты страны, комментируя результаты исследования Европейской Бизнес Ассоциации, согласно которому зарубежные инвесторы оценили бизнес-климат Украины и условия ведения бизнеса на 2.14 балла (из 5 возможных), что является самым низким показателем с 2008 года.

По мнению экспертов, чтобы стимулировать инвестирования на внутренних рынках Еврозоны, зарубежные лоббисты активно продвигают информацию о сложностях и проблемах в инвестиционной среде развивающихся экономик - прежде всего, стран Восточной Европы и Средней Азии. Низкие рейтинговые оценки инвестиционной среды этих стран позволяют руководству глобальных корпораций объяснить своим акционерам, почему они сворачивают инвестиционную активность в регионах с наиболее высоким уровнем потенциального дохода на инвестиции.

«Для бизнеса очень важны оценки Международного валютного фонда, который сейчас показывает нежелание сотрудничать с Украиной. Опираясь на позицию МВФ, которая обусловлена не столько экономическими, сколько политическими факторами, дают оценки инвестиционной привлекательности Украины и частные бизнесмены», - заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

В качестве примера А.Охрименко привел вышеупомянутое исследование ЕБА, в котором приняли участие компании преимущественно с иностранным капиталом. По мнению эксперта, путем низкой оценки привлекательности Украины для ведения бизнеса, зарубежные компании оправдывают сдержанную политику своих собственников по инвестированию в местный рынок. «Европейские политики пытаются удержать капиталы своих компаний дома, чтобы быстрее преодолеть кризис. Подобные исследования позволяют объяснить частным акционерам крупных компаний, которые вложили свои деньги в их акции, почему не надо идти в Украину, где наивысшие темпы роста в Европе», - сказал эксперт.

Ранее экс-министр финансов Украины Игорь Юшко также отмечал, что решение международных финансовых и лоббистских структур о продолжении сотрудничества с Украиной могут определяться не только чисто экономическими, но и политическими факторами. «Почему сегодня в непростых условиях в мировой экономике и снижения темпов роста ВВП Украины, мы не может рассчитывать хотя бы на рефинансирование полученного от МВФ кредита? Мне как гражданину крайне сложно поверить, что такие решения политически немотивированны», - заявил эксперт.

По словам экс-министра Кабмина Виктора Лисицкого, отсутствие мощного притока прямых иностранных инвестиций объясняется, прежде всего, неуверенностью иностранного бизнеса, их непониманием того, что происходит. "Они о нас ничего не знают. Мы не умеем себя подавать. По-моему, это главное," - считает В.Лисицкий.

Вместе с тем, он обратил внимание на то, что выработке высокой культуры взаимодействия между бизнесом и госорганами в Украине по западным стандартам мешают, с одной стороны, чрезмерно частые изменения регуляторной среды, а с другой - невыполнение качественных новаций, которые уже введены в законодательстве. "Есть, например, закон, где говорится о поддержке судостроительной отрасли. Однако его реализация тормозится тем, что правительство не принимает надлежащие подзаконные акты. Такие вещи, как минимум, не укрепляют доверие инвесторов", - констатировал эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, на прошлой неделе Европейская Бизнес Ассоциация сообщила о результатах исследования, согласно которому инвесторы оценили ухудшения бизнес-климат Украины.