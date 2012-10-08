Erste Group может продать свою украинскую "дочку" - “Эрсте Банк”

Erste Group анализирует рынок на предмет возможной продажи своей украинской «дочки» - “Эрсте Банка” (Киев), при этом не исключает других стратегических возможностей развития банка. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского банка со ссылкой на председателя правления АО “Эрсте Банк” Павела Цветковского.

“Сейчас мы анализируем ситуацию на рынке, что вполне естественно ввиду не оправданных ожиданий относительно развития украинской экономики. Анализ различных стратегических возможностей развития банка является частью бизнес-цикла. Размер и качество “Эрсте Банка” в Украине делают возможным несколько вариантов дальнейшего развития бизнеса. Решение об изменении стратегии или владельца банка пока не принято”, - цитирует пресс-служба ответ П.Цветковского на вопрос УНИАН по поводу планов по продаже украинского банка.

Справка УНИАН. АО «Эрсте Банк» (г. Киев) зарегистрировано 25 января 2006 года.

Активы банка на 1 июля составили 9,84 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 3,66 млрд грн, обязательства - 8,03 млрд грн, уставный капитал – 1,38 млрд грн, собственный капитал – 1,81 млрд грн.

«Эрсте Банк» в январе-июне 2012 года увеличил убыток в 14 раз – до 66,8 млн грн.

100% акций банка владеет Erste Group Bank AG (Австрия).