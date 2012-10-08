«Укроборонпром» выделил 14 млн грн для погашение долгов по зарплате на запорожских предприятиях

Государственный концерн «Укроборонпром», созданный в 2012 г. и объединивший предприятия Украины оборонной сферы, выделил 14 млн грн на погашение задолженности по заработной плате на казенном предприятии «НПК Искра» (г. Запорожье) и госпредприятии «Радиоприбор».

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам прессы и информации Запорожской ОГА со ссылкой на и.о. директора НПК «Искра» Игоря Пресняка, «с учетом долгов по зарплате за август т.г. сумма задолженности по выплате заработной платы на предприятии составила 17 млн грн, но уже в этом месяце ситуация изменится благодаря тому, что «Укроборонпром» выделил 7 млн грн именно на погашение данной задолженности».

Еще 7 млн грн госконцерн «Укроборонпром», по данным ОГА, выделил на погашение задолженности на госпредприятии «Радиоприбор».

«Радиоприбору», так же как и «Искре», выделено 7 млн грн», - отметили в управлении по вопросам прессы и информации ОГА со ссылкой на директора Запорожского госпредприятия «Радиоприбор» Сергея Панфилова.

Справка УНИАН. Согласно уставу «Укроборонпрома», концерн образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

Президент Украины Виктор Янукович указом от 26 июня т.г. назначил Сергея Громова генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром», освободив от этой должности Дмитрия Перегудова.