Реконструкция Ладыжинской ТЭС обойдется «ДТЭК Западэнерго» в 885,5 млн грн

Компания «ДТЭК Западэнерго» заплатит компании «Электроналадка» (г. Донецк) 885,5 млн грн на реконструкцию энергоблока №4 Ладыжинской ТЭС (Винницкая обл.).

Об этом говорится в сообщении об акцепте предложения конкурсных торгов, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, дата акцепта - 3 октября, а конечный срок заключения договора - 2 ноября.

Справка УНИАН. Ладыжинская ТЭС оснащена 6 энергоблоками мощностью по 300 мВт каждый.

«Западэнерго» эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4607,5 МВт.

Вертикально интегрированному частному энергохолдингу Украины «ДТЭК», подконтрольному бизнесмену Ринату Ахметову, принадлежат 70,91% акций компании. Блокпакет «Западэнерго» в размере 25% акций находится у НАК "Энергетическая компания Украины".

«ДТЭК» создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.