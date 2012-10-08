Минфин Британии сократит расходы на 10 млрд фунтов

Министр финансов Великобритании Джордж Осборн сообщил о сокращении расходов на социальное обеспечение в ближайшие 4-5 лет на 10 млрд фунтов (примерно 16 млрд долларов), сообщает ВВС.

На съезде Консервативной партии политик заявил, что эти меры должны помочь стране сократить дефицит бюджета. По словам Осборна, надеяться лишь на наиболее богатые слои населения неразумно, однако он настоял, что обладатели крупнейших состояний Британии должны платить больше налогов.

Министр отверг предложение партнеров консерваторов по парламентской коалиции - Либерально-демократической партии - о взимании новых пошлин за недвижимость стоимостью более 930 тысяч фунтов (примерно 1,5 млн долларов).