Налоговая обязала предприятия доплатить 3,9 млрд грн налогов после проверок

Государственная налоговая служба Украины в текущем году после проведенных проверок дополнительно начислила к оплате 3,86 млрд грн налогов и сборов с украинских предприятий, что на 419 млн грн больше прошлогодних показателей.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ГНСУ.

Согласно сообщению, по результатам проведенных проверок из категории убыточных были выведены 74% субъектов хозяйствования.

«Половина налогоплательщиков увеличила отчисления по налогу на добавленную стоимость, 40% предприятий увеличили отчисления по налогу на прибыль. Нарушителям дополнительно начислено к оплате 3,86 млрд грн налогов и сборов, что на 419 млн грн больше прошлогодних показателей. Задекларированные убытки уменьшены на 8,38 млрд грн», - говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ.

По информации ведомства, автоматизированная система поиска нарушителей налогового законодательства позволила выявить почти полторы тысячи субъектов хозяйствования, использовавших схемы минимизации налогов. В частности, наиболее популярными методами налоговой «экономии», по словам сотрудников ГНС, стали взаимодействие с фиктивными предприятиями, реэкспорт импортированных товаров по нулевой ставке НДС, приобретение нематериальных услуг (консалтинговых и маркетинговых) и псевдоэкспортные операции.

В пресс-службе ГНСУ также отмечают сокращение количества проверок. В частности, в первом квартале в план-график документальных проверок были включены 2,1 тыс. субъектов хозяйствования, во втором - 2 тыс., в третьем и четвертом - по 1,7 тыс. Как заявили в ГНСУ, по итогам 2012 года количество проверок предположительно не превысит 7,5 тыс., а введение электронной кассовой ленты для некоторых видов наличных операций позволит выявлять нарушителей исключительно аналитическими методами.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Украины в январе-сентябре 2012 года перечислила в сводный бюджет 211,4 млрд гривень, что на 17,5 млрд гривень больше, чем за аналогичный период 2011 года.

В полном объеме налоговая служба выполнила задание по сбору налога на прибыль, акцизного налога с ввезенных в Украину подакцизных товаров, рентной плате за природный газ, добываемый в Украине, части чистой прибыли (дохода) госпредприятий, взимаемой в бюджет, и т.д.