Еврогруппа одобрила выделение Португалии очередного транша

Совет министров финансов еврозоны (Еврогруппа) одобрил предоставление Португалии очередного транша внешней финансовой помощи от Европейского фонда финансовой стабильности на 0,8 миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что совет министров экономики и финансов 27 стран Евросоюза (Экофин) на заседаниях 9 октября может одобрить ослабление условий бюджетной программы Португалии. Без этого Португалии не могут выдаваться очередные транши финпомощи.

Глава МВФ Кристин Лагард сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета, что будет рекомендовать правлению фонда одобрить бюджетные послабления для Португалии и выделение очередного транша в 1,5 миллиарда евро. Еврогруппа ожидает, что МВФ примет решение к концу текущего месяца.

Таким образом, итоговый размер следующего транша должен составить 4,3 миллиарда евро.

Суммарный объем помощи для Португалии - 78 миллиардов евро от стран еврозоны и Международного валютного фонда. Сумма была одобрена в 2011 году во избежание дефолта государства.

"Тройка" кредиторов Португалии (представители ЕК, ЕЦБ и МВФ) в сентябре текущего года согласилась смягчить требования по показателям дефицита бюджета на 2012-2014 годы. Так, по итогам текущего года Португалии необходимо достичь дефицита в 5% ВВП против 4,5% ранее. В 2013-2014 годах показатель следует сократить до 4,5% и 2,5% соответственно против 3% и 2,3% ранее.

Таким образом, стране был дан лишний год на сокращение ее дефицита до уровня, требуемого от всех стран ЕС - менее 3% ВВП.

Без выполнения бюджетного плана страна не сможет получать кредиты от ЕС и МВФ.

Власти ЕС по-прежнему рассчитывают, что Португалия сможет вернуться на рынки среднесрочного и долгосрочного капитала в 2013 году. Если нет, то ей может потребоваться увеличение внешней финансовой помощи, передает РИА "Новости".