МВФ ухудшил прогноз развития крупнейших экономик мира - степень уязвимости к шокам высока

Дефицит бюджета крупнейших экономик мира достигнет 5,9% ВВП в текущем году и 4,9% ВВП - в 2013 году, так как экономические шоки оказались сильнее и продолжительнее, чем ожидалось ранее. Такое заключение подается в докладе Международного валютного фонда.

"Несмотря на восстановление стабильности государственных финансовых показателей, степень их уязвимости к шокам все еще довольно высока. При этом если развивающиеся страны могут на время "заморозить" свои программы по консолидации бюджетов, дожидаясь более благоприятной конъюнктуры, развитые государства не могут позволить себе такую роскошь", - считают эксперты МВФ.

Они ожидают сокращения дефицита бюджета США в 2012 году до 8,7% ВВП с 10,1% ВВП по итогам прошлого года. Германия сможет добиться уменьшения показателя до 0,4% с 0,8% ВВП годом ранее, Япония, напротив, увеличит дефицит до 10% с 9,8% годом ранее. Дефицит бюджета Великобритании составит 8,2%, что меньше показателя 2011 года в 8,5% ВВП.

Еврозона сократит дефицит к концу года до 3,3% с 4,1% ВВП в прошлом году, а в 2013 году доведет показатель до 2,6%.

Что касается государств, испытывающих серьезные экономические трудности, в частности, Ирландии, Португалии, Греции и Испании, то большинство из них сможет достичь успеха в борьбе с дефицитом госбюджета. Так, согласно ожиданиям Фонда, в 2012 году Ирландия уменьшит дефицит до 8,3% с 12,8% в прошлом году, Испания - до 7% с 8,9%, Греции удастся сократить показатель до 7,5% с 9,1%.

Увеличение дефицита ожидается лишь у Португалии - до 5% с 4,2% в прошлом году, хотя уже в 2013 году он сократится до 4,5%.

Неоднозначны прогнозы аналитиков МВФ по показателям дефицита у развивающихся экономик. Так, дефицит бюджета Китая вырастет до 1,3% с 1,2% ВВП по итогам 2011 года, Индия нарастит его до 9,5% с 9% в прошлом году. Бразилии удастся уменьшить дефицит до 2,1% с 2,6% годом ранее, а в ЮАР показатель вырастет до 5% с 4,6%, передает РИА "Новости".