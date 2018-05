Moody's понизило рейтинг Кипра еще на три ступени, прогноз - негативный

Международное рейтинговое агентство Moody's в ночь на вторник, 8 октября, понизило долгосрочный кредитный рейтинг Кипра сразу на три ступени - до "B3" с "Ba3", прогноз по рейтингу - негативный, говорится в сообщении агентства.

Таким образом, рейтинг Кипра был "отправлен" агентством сразу в конец списка высокоспекулятивных.

Решение о понижении рейтинга принято по итогам пересмотра, начатого агентством в середине июня текущего года.

Первостепенной причиной решения экспертов Moody's о возможном понижении рейтинга Кипра стали проблемы банковского сектора Кипра и Греции и экономические трудности в целом.

Агентство также приняло решение о понижении рейтингов трех кипрских банков: Bank of Cyprus Public Co Ltd (крупнейшее кредитное учреждение острова), Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (второй по величине островной банк) и Hellenic Bank Public Co Ltd.

В середине июня Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Кипра сразу на две ступени - до "Ba3" с "Ba1", сохранив рейтинг в списке на возможное понижение.

В конце июня текущего года международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Кипра в иностранной и национальной валюте на одну ступень до "ВВ+"с "ВВВ-", краткосрочный РДЭ - до "В"с "F3"с негативным прогнозом на фоне существенного увеличения объемов капитала, который потребуется для помощи банкам по сравнению с январской оценкой.

Как сообщал УНИАН, Кипр оказался в сложной финансовой ситуации и запросил внешнюю поддержку у ЕС из-за тяжелого положения своей банковской системы, в свою очередь, вызванного кризисом в Греции. Ранее сообщалось, что Кипру может потребоваться 18 миллиардов евро финподдержки, что составляет около 100% ВВП островного государства. Недавно власти Кипра обратились к Евросоюзу с просьбой о финансовой помощи в размере 14,9 млрд евро. Около 5 млрд евро Министерство финансов страны собирается потратить на рекапитализацию банков. Остальные 10 млрд евро пойдут на выполнение бюджетных обязательств Кипра.