МВФ ухудшил прогноз развития стран СНГ. Наиболее пострадают РФ, Казахстан и Украина

Международный валютный фонд снизил прогноз экономического роста в странах СНГ.

Как сообщает радио «Свобода», в последнем отчете МВФ о состоянии мировой экономики говорится, что в 2012 году рост в государствах СНГ не превысит 4%. В июле максимальный уровень составлял 4,1%. В прошлом году прогнозировалось укрепление экономики СНГ на 5%.

Замедление темпов роста МВФ связывает во многом с долговым кризисом в еврозоне и падением цен на энергоресурсы.

При этом эксперты отмечают, что более других из стран СНГ пострадают три крупнейшие экономики Содружества – Россия, Казахстан и Украина.