Кабмин выделит дополнительное финансирование на зарплату работникам НАНУ

На заседании Кабинета министров Украины 8 октября был одобрен проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год». Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Законопроектом, в частности, предусмотрено выделение дополнительного финансирования в 2012 году Национальной академии наук Украины по бюджетной программе «Фундаментальные исследования, прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и государственным заказам, подготовка научных кадров, финансовая поддержка развития научной инфраструктуры и научных объектов, составляющих национальное достояние» на оплату труда работников научно-исследовательских учреждений и организаций в объеме 50 млн 815,8 тыс гривен.

Принятие законопроекта позволит обеспечить выплату заработной платы работникам научно-исследовательских учреждений и организаций Национальной академии наук Украины, будет способствовать усилению социальной защиты граждан и росту благосостояния населения.