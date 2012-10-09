На торгах 9 октября возможно дальнейшее ослабление пары EUR/USD - эксперт

На валютных торгах во вторник, 9 октября, в случае слабых показателей из американского корпоративного сектора возможно дальнейшее ослабление пары EUR/USD с первичной целью 1,29 и движением в район 1,2860, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине. Слабость паре придает и неопределенность, которая продолжает нависать над евровалютой.

Что касается GBP/USD, запланированные на эту неделю отчеты по промпроизводству и торговле вряд ли вызовут большой интерес трейдеров. Однако, учитывая слабость пары, прогнозируемый спад активности в промышленном секторе только усилит давление. Таким образом, после прорыва 1,60, вероятно движения к отметке 1,5940.

Если слухи о том, что Япония готова на решительные действия в отношении иены, подтвердятся, это может поддержать рост пары USD/JPY в район 78,70.