Торги на межбанке открылись ростом котировок

Во вторник, 9 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,1270/8,1360 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2612/16, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5430/10,5575. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2976/78 (понедельник — 1,2983/85).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.