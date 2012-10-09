Тигипко заявляет о возможном упразднении налоговых накладных

Вице-премьер-министр Сергей Тигипко, возглавляющий одновременно предвыборный штаб Партии регионов, заявил о революционных планах в сфере налогообложения - возможной отмене налоговых накладных

Как сообщил корреспондент УНИАН, такое заявление Тигипко озвучил на международной конференции «Налоговая реформа – важнейший ресурс экономического роста и повышения занятости».

"Мы думаем над упразднением института налоговой накладной и реестра налоговых накладных», - сказал С.Тигипко, добавив, что в планах также сократить количество форм налоговой отчетности - с 115 до 22.

Вице-премьер снова повторил о том, что после парламентских выборов власть проведет кардинальную реформу налогообложения, в результате которой количество налогов в Украине может уменьшено до 9 позиций с 23.

При этом он отметил, что на сегодняшний день уже сделано немало в сфере сокращения налоговой нагрузки на физических лиц и на бизнес. «У нас снижена налоговая нагрузка на налог с прибыли – до 21% с 25%, со следующего года ставка составит 19%, а в дальнейшем будет снижена до 16%. Ставка НДС уменьшена до 17% с 20%. Ставка налога на дивиденды в размере 5% заметно стимулирует легализацию платежей», - подчеркнул вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в третьем квартале 2012 года зарубежные инвесторы оценили бизнес-климат страны и условия ведения бизнеса на 2.14 баллов (из пяти возможных), что является самым низким показателем за всю историю исследования - с 2008 года.

При этом основные проблемы, которые повлияли на негативные оценки инвесторов, остались неизменными - фискальное давление, коррупция, нестабильная политическая ситуация накануне выборов.

По данным Государственной налоговой службы, Единый реестр в начале сентября уже насчитывает 33,3 млн налоговых накладных. Общая сумма всех зарегистрированных налоговых накладных составляет почти 325,4 млрд грн.