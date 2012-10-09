Ограничения на кредитование в валюте позитивно повлияли на качество активов банков - S&P

По мнению международного рейтингового агентства Standard&Poor's (S&P), введение Национальным банком Украины (НБУ) ограничений на кредитование в иностранной валюте позитивно повлияло на качество активов украинских банков.

Об этом говорится в комментарии S&P, переданном агентству УНИАН.

Рейтинговое агентство отмечает, что введенное Нацбанком ограничение на кредитование в иностранной валюте (запрет на кредитования физических лиц в иностранной валюте, а также повышенные резервные требования для кредитования корпоративных заемщиков без экспортной выручки в иностранной валюте) было направлено на снижение валютных рисков. В тоже время введение данного ограничения определило снижение кредитования, в особенности в розничном сегменте, ввиду амортизации ранее предоставленных кредитов в иностранной валюте.

«В целом, мы оцениваем это введение положительно: доля валютных кредитов в банковской системе сокращается, что означает снижение давления на качество активов банковской системы в результате валютных рисков» - говорят в S&P.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 23 июня 2009 года Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса» установила запрет на валютное кредитование для физических лиц на непроизводственные цели. Была установлена норма о выдаче валютных кредитов исключительно в безналичной форме.

НБУ запретил выдавать кредиты в иностранной валюте физическим лицам, в том числе «овердрафт» (кредит, которым может воспользоваться заёмщик, у которого появляется временная потребность в денежных средствах) по карточному счету, до 1 января 2011 года, в связи со вступлением в действие Закона №1533-VI.)

8 июля 2011 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования правовых отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг».

В частности данным Законом запрещается предоставление (получение) потребительских кредитов в иностранной валюте на территории Украины.