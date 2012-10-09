S&P прогнозирует увеличение доли проблемной задолженности в портфеле украинских банков

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) прогнозирует незначительное увеличение доли проблемной задолженности в портфеле украинских банков к концу текущего года. Об этом говорится в комментарии S&P, переданном агентству УНИАН.

В целом рейтинговое агентство отмечает определенное улучшение качества кредитов украинских банков - уровень проблемной задолженности снизился в 2011 г. и за прошедший период 2012 г. О позитивных изменениях, по их мнению, свидетельствуют также официальные данные НБУ: 9,3% просроченных кредитов на 1 сентября 2012 г. по сравнению с 9,6% на 1 января 2012 г. и 11,3% на конец 2010 г. «Реальный объем проблемных кредитов, по нашему мнению, несколько больше, так как определение, используемое НБУ, включает в себя лишь «просроченную» часть кредитов и не включает реструктурированные кредиты», - говорят в S&P.

Аналитики рейтингового агентства считают, что некоторое улучшение в качестве активов банковской системы объясняется списаниями «проблемки», проводимыми с 4-го квартала 2011 г. (после уточнения НБУ определения безнадежной задолженности в целях соответствия Налоговому кодексу), а также продажей части проблемных кредитов третьим лицам. «Однако процесс работы с проблемной задолженностью ведется все еще достаточно медленными темпами и, по нашему мнению, потребует большего количества времени для расчистки балансов», - отмечают в S&P.

По мнению рейтингового агентства, к концу года можно ожидать незначительного увеличения доли проблемной задолженности в портфеле украинских банков.

«Мы считаем, что доля проблемной задолженности незначительно увеличится до конца года на фоне сокращения кредитования и подверженности девальвации гривни. Однако существенного ухудшения проблемной задолженности (как это было в 2008-2009 гг.) мы не ожиданием, так как банки уже сформировали достаточное количество резервов по проблемным ссудам, большинство проблем уже вышли на просрочку, а темпы кредитования в посткризисный период были незначительными, к тому же действуют ограничения по валютным кредитам», - говорят в S&P.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что пока украинским банкам не удалось добиться заметного прогресса в сокращении объемов проблемных кредитов, доля которых в портфеле банков остается на уровне 45-50%.

По данным Fitch Ratings, уровень потенциально проблемных и реструктуризированных кредитов на конец 2011 года составлял 46% против 57% на конец 2010 г.

Справка УНИАН. По данным Национального банка Украины, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков с начала 2012 года сократился на 3,4% (на 2,68 млрд грн) и на 1 сентября составил 76,614 млрд грн.