Столичные «упрощенцы» увеличили перечисления в бюджет в 4,4 раза

Предприниматели Киева, работающие по упрощенной системе налогообложения, за 8 месяцев 2012 года перечислили в бюджет 280 млн грн, что на 216 млн, или в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы в Киеве.

«Интересно, что львиную долю - около 70% налога платят физические лица-предприниматели, которые работают в III группе. За январь-август они уплатили 196 млн грн единого налога», - процитировала пресс-служба председателя ГНСУ в Киеве Ирину Носачеву.

Согласно сообщению, плательщики II группы упрощенного налогообложения перечислили почти 77 млн грн единого налога, еще около 7 млн грн перечислили в бюджет плательщики I группы.

По данным столичной налоговой, субъекты хозяйствования активно используют IV группу упрощения. По состоянию на 1 сентября 2012 года плательщики этой категории уплатили 134,2 млн грн, что на 67% больше по сравнению с прошлогодним показателем.

На учете в налоговых органах столицы находятся более 87,3 тыс. физических лиц-плательщиков единого налога (I-III группа) и 15,7 тыс. юридических лиц (IV группа).

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 18 ноября 2011 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности". Законом определены четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе.

К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица с объемом дохода не более 5 млн грн, правом нанимать до 50 человек и ставкой налога на уровне 3% или 5%.

Согласно решению Киевского городского совета, с 1 января 2012 года ставка налога для первой группы «упрощенцев» установлена на уровне 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года; для второй группы - 20%.