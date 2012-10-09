Расходы бюджета-2012 увеличены за счет увеличения дефицита до 29,03 млрд грн

Расходы Государственного бюджета Украины на 2012 год увеличены на 3,9 млрд грн - до 400,583 млрд грн, за счет соответствующего увеличения предельного уровня дефицита госбюджета до 29,03 млрд грн, в т.ч. дефицита общего фонда до 25,145 млрд грн.

Закон о внесении изменений в госбюджет был принят Верховной Радой 2 октября 2012 года и подписан Президентом Украины Виктором Януковичем 9 октября т.г.

В выводах Главного научно-экспертного управления Аппарата парламента касательно указанного документа еще в статусе законопроекта указывалось: «...Проектом предлагается увеличить на 3,9 млрд грн предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины. При этом в сопроводительных к законопроекту материалах нет никаких объяснений и обоснований относительно указанного законодательного предложения...».

Подписанный закон также предусматривает сокращение выпуска облигаций внутреннего государственного займа для выкупа допэмиссии НАК «Нафтогаз Украины» до 8,1 млрд грн с 12 млрд грн.

Закон вступит в силу со следующего дня после его официального опубликования.

Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 370,799 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 319,651 млрд грн, расходы - 396,683 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 344,248 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.